Reuters: переговоры Путина и Трампа поставили под вопрос передачу Tomahawk Киеву

Путин и Трамп снова проведут встречу.
После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Украина может не получить от США обещанные ракеты Tomahawk. Об этом сообщили источники.
«Примирительный тон Трампа после разговора с Путиным, по-видимому, поставил под сомнение возможность поставок Tomahawk Украине», — передает Reuters со ссылкой на источники. Лидеры РФ и США готовятся к встрече в Будапеште.
Дональд Трамп уже высказывал сомнения по поводу передачи Украине ракет Tomahawk, отмечая, что решение будет зависеть от развития переговоров с Россией. Вопрос поставок неоднократно обсуждался в Вашингтоне, однако ранее администрация США опасалась эскалации конфликта и не давала окончательного ответа Киеву.