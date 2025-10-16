Ричмонд
Reuters: переговоры Путина и Трампа поставили под вопрос передачу Tomahawk Киеву

После телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Украина может не получить от США обещанные ракеты Tomahawk. Об этом сообщили источники.

Путин и Трамп снова проведут встречу.

«Примирительный тон Трампа после разговора с Путиным, по-видимому, поставил под сомнение возможность поставок Tomahawk Украине», — передает Reuters со ссылкой на источники. Лидеры РФ и США готовятся к встрече в Будапеште.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп предположил, как он будет говорить с Путиным об отправке Tomahawk Украине.

Дональд Трамп уже высказывал сомнения по поводу передачи Украине ракет Tomahawk, отмечая, что решение будет зависеть от развития переговоров с Россией. Вопрос поставок неоднократно обсуждался в Вашингтоне, однако ранее администрация США опасалась эскалации конфликта и не давала окончательного ответа Киеву.

