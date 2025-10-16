Гладков заявил о серьезных повреждениях в энергетике Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьёзных повреждениях энергетической инфраструктуры региона, вызванных атаками со стороны Украины.
По его словам, ситуация остаётся напряжённой, и власти предпринимают меры для обеспечения устойчивости энергосистемы.
Гладков отметил, что угрозы для энергетических объектов сохраняются, а масштабы разрушений требуют поиска дополнительных источников генерации. Он подчеркнул, что обеспечить всех жителей генераторами за счёт бюджета невозможно: только в приграничных районах насчитывается около 200 тысяч домохозяйств, и обеспечить их резервными устройствами в полном объёме физически нереально.
Глава региона добавил, что опасность затрагивает не только приграничные населённые пункты, но и всю территорию области. В этой связи муниципальным властям поручено провести подомовые обходы, чтобы оценить наличие резервных источников энергии в частных домах и подготовиться к возможным перебоям электроснабжения.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал о ранении, которое получил житель села Красный Октябрь при атаке со стороны ВСУ.