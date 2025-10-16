Гладков заявил о серьезных повреждениях в энергетике Белгородской области

Гладков отметил, что угрозы для энергетических объектов сохраняются, а масштабы разрушений требуют поиска дополнительных источников генерации. Он подчеркнул, что обеспечить всех жителей генераторами за счёт бюджета невозможно: только в приграничных районах насчитывается около 200 тысяч домохозяйств, и обеспечить их резервными устройствами в полном объёме физически нереально.