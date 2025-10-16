Силы ПВО за три часа сбили 23 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа в четверг, 16 октября, уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территориями четырех российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Над Курской областью сбито 11 БПЛА, над Воронежской и Брянской областями — по пять беспилотников, над Республикой Крым — два дрона.
16 октября Министерство обороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 51 беспилотник над несколькими регионами России.
Ранее вооруженные силы России успешно уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley с помощью FPV-дрона на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции.