Экономист Строганов указал на возможную причину побега Усольцевых

Исчезновение семьи Усольцевых в тайге активно обсуждается в сети, где появилась версия об их преднамеренном побеге. Предполагаемой причиной могли стать проблемы с бизнесом главы семьи Сергея Усольцева.
Одна из компаний предпринимателя — предприятие по производству порошковых красок, которое, по официальным данным, показало нулевую прибыль за 2024 год. При этом компания имеет долги за коммунальные услуги.
Экономист Игорь Строганов пояснил aif.ru, что отсутствие финансовой отчетности может быть намеренным шагом. По его мнению, предприниматели иногда скрывают отчетные данные, чтобы не вызывать беспокойства у инвесторов или акционеров, если в компании возникли финансовые трудности.
«Любая мелочь может быть причиной тех или иных изменений. Могу сказать, что предприниматели могут не предоставлять отчетность, чтобы не спугнуть инвесторов или акционеров», — подчеркнул Строганов.