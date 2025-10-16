Экономист Строганов указал на возможную причину побега Усольцевых

Экономист Игорь Строганов пояснил aif.ru, что отсутствие финансовой отчетности может быть намеренным шагом. По его мнению, предприниматели иногда скрывают отчетные данные, чтобы не вызывать беспокойства у инвесторов или акционеров, если в компании возникли финансовые трудности.