Гладков: Энергообъекты Белгородской области получили серьёзные повреждения

Губернатор подчеркнул, что угроза атак на энергетические объекты реальна, и регион нуждается в дополнительных источниках энергии. Он отметил, что обеспечение каждого домохозяйства генератором за счёт бюджета не представляется возможным, учитывая, что только в приграничных районах насчитывается около 200 тысяч домовладений. Покупка и распределение такого количества генераторов, по словам Гладкова, является невыполнимой задачей.