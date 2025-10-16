Тяжелораненого военкора Войткевича успешно прооперировали

Медики прооперировали военкора Юрия Войткевича, его состояние стабильно. Об этом информирует РИА Новости, представителем которого является Войткевич.
По словам генерального директора Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, после операции военкора доставят в Москву, где он будет проходить дальнейшее лечение.
Напомним, два военных корреспондента РИА Новости подверглись атаке украинского беспилотника в Запорожской области, когда выполняли журналистское задание. При этом военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб, а Юрий Войткевич получил тяжёлое ранение.
После этого российская делегация потребовала от ЮНЕСКО осудить убийство журналиста Зуева украинскими военными.
В МИД России пообещали направить также и в другие в международные организации материалы об убийстве военкора Зуева.