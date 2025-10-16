Двое детей пострадали в результате ДТП на востоке Москвы

Двое детей получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке столицы. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел на территории складского хозяйства в районе станции МЦК «Измайлово» с участием нескольких автомобилей. Пострадавшие дети девяти и 12 лет получают необходимую медицинскую помощь.
— Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе станции МЦК «Измайлово» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
Ранее две машины столкнулись в Гагаринском тоннеле. Движение транспортных средств было затруднено. До этого ДТП произошло в Северо-Западном тоннеле. Участниками аварии стали два автомобиля.