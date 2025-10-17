Прокуратура начала проверку по факту гибели ребёнка в Костромской области

Ранее прокуратура Приморского края начала проверку случаев заражения туберкулёзом среди школьников в Дальнегорске. Надзорное ведомство организовало проверку по факту выявления заболевания у двух учащихся из разных школ города и контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. В школах проведена санитарная обработка. Управление Роспотребнадзора проводит административное расследование для выявления источника заражения. По результатам проверки прокуратура примет меры для обеспечения безопасной образовательной среды и предотвращения новых случаев заболевания.