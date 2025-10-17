Калининградка потратила на ставки деньги родной племянницы

По данным следствия, 18-летняя жительница Калининграда планировала приобрести квартиру в ипотеку и обратилась за помощью к своей родственнице. Та согласилась оформить кредит на своё имя и получила от племянницы более 1,1 миллиона рублей, предназначенных для первоначального взноса. Женщина предложила временно разместить деньги на своём банковском счёте, однако впоследствии потратила их на личные нужды.
Как установили сотрудники полиции, часть полученных средств подозреваемая направила на погашение собственных долгов, а оставшиеся потратила на ставки.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. На период следствия фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.