Калининградка потратила на ставки деньги родной племянницы

По данным следствия, 18-летняя жительница Калининграда планировала приобрести квартиру в ипотеку и обратилась за помощью к своей родственнице. Та согласилась оформить кредит на своё имя и получила от племянницы более 1,1 миллиона рублей, предназначенных для первоначального взноса. Женщина предложила временно разместить деньги на своём банковском счёте, однако впоследствии потратила их на личные нужды.