Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто неожиданно отреагировал на новость о встрече Путина и Трампа

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто положительно оценил состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также их предстоящую встречу в Будапеште. Свои размышления он опубликовал на своей странице в X.

Петер Сийярто назвал созвон Путина и Трампа «фантастикой».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто положительно оценил состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также их предстоящую встречу в Будапеште. Свои размышления он опубликовал на своей странице в X.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАнонс новых переговоров России и США и надежды на встречу с Зеленским: о чем два часа говорили Путин и Трамп.

«Фантастическая новость, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость, что вскоре они встретятся в Будапеште», — отметил глава венгерского МИД. Он подчеркнул, что считает переговоры единственным способом добиться мира.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна активно готовится к саммиту двух мировых лидеров. Он также отметил, что Венгрия — это остров мира. Тем самыми Орбан вновь подтвердил, что его страна готова стать площадкой для беседы двух лидеров.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше