24 человека эвакуировали из задымленного подъезда на проспекте Стачек

В Петербурге из многоэтажного дома эвакуировали 24 человека. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже на проспекте Стачек в Кировском районе. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров — одна из комнат пламя полностью уничтожило. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.