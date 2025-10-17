Ричмонд
24 человека эвакуировали из задымленного подъезда на проспекте Стачек

Пожар разгорелся в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Источник: соцсети

В Петербурге из многоэтажного дома эвакуировали 24 человека. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже на проспекте Стачек в Кировском районе. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров — одна из комнат пламя полностью уничтожило. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

— Едкий дым моментально заполонил весь подъезд. Заложниками ситуации оказались жильцы верхних этажей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Благодаря оперативным действиям пожарных, всех жильцов эвакуировали, некоторым пришлось воспользоваться спасательными устройствами. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты МЧС России выясняют причину пожара.