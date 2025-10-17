Ричмонд
Военкор Войткевич перенёс операцию и находится в стабильном состоянии

Военный корреспондент РИА «Новости» Юрий Войткевич перенёс операцию. Об этом сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в эфире «Россия 24».

Источник: Life.ru

«Тяжёлое ранение, но жизни, кажется, ничего не угрожает. После операции мы доставим его в Москву», — заявил Киселёв.

Позднее РИА «Новости» сообщили, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а состояние военкора стабильное.

Напомним, военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Кроме того, ранения получил военкор Юрий Войткевич. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным и близким военкора Зуева. Он обратил внимание, что Зуев и Войткевич работали в Запорожской области с первых дней воссоединения региона с Россией.

