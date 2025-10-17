Российские средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника за три часа

Согласно заявлению ведомства, одиннадцать БПЛА были сбиты над территорией Курской области, по пять БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской областей, ещё два дрона ликвидировали над территорией Республики Крым.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали муниципалитеты Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ударов повреждены объекты инфраструктуры и частные домовладения. В частности, повреждения зафиксированы в Шебекинском и Валуйском округах, а также в Белгородском районе. Во время удара украинского дрона по населённому пункту Дорогощь Грайворонского округа погиб мужчина, приехавший в приграничный район из Москвы с гуманитарной миссией.
