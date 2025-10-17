Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника за три часа

Дежурные средства противовоздушной обороны за период с 20:00 до 23:00 мск уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями нескольких областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

Согласно заявлению ведомства, одиннадцать БПЛА были сбиты над территорией Курской области, по пять БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской областей, ещё два дрона ликвидировали над территорией Республики Крым.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали муниципалитеты Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ударов повреждены объекты инфраструктуры и частные домовладения. В частности, повреждения зафиксированы в Шебекинском и Валуйском округах, а также в Белгородском районе. Во время удара украинского дрона по населённому пункту Дорогощь Грайворонского округа погиб мужчина, приехавший в приграничный район из Москвы с гуманитарной миссией.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше