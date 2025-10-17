Ричмонд
Индийские нефтезаводы якобы сокращают импорт российского топлива

Reuters: Индийские НПЗ сокращают импорт российской нефти на 50%

Между Соединенными Штатами и Индией состоялись переговоры, в результате которых индийские НПЗ уже якобы вдвое снизили импорт российской нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на.

«США и Индия успешно провели торговые переговоры. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия уже приступили к сокращению объемов закупок российской нефти на 50 процентов», — заявил анонимный представитель Белого дома агентству Reuters.

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна намерена увеличить объемы импорта нефти из Соединенных Штатов. Напомним, что Дональд Трамп, занимающий пост президента США, заявил о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти.

