Гладков заявил о серьезных повреждениях энергообъектов в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 16 октября, сообщил о серьезных повреждениях объектов энергетики региона, вызванных атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Губернатор подчеркнул, что угроза атак на энергетическую инфраструктуру реальна, и властям необходимо найти решения для дополнительной генерации электроэнергии.
При этом Гладков отметил, что бюджет региона не позволяет приобрести необходимое количество генераторов для всех нуждающихся. По его словам, только в приграничной зоне находится около 200 тысяч домохозяйств, и обеспечить их резервными источниками питания невозможно.
— У нас повреждения достаточно серьезные, поэтому мы должны решить вопросы с точки зрения дополнительной генерации. Можно ли всем за счет бюджета поставить генераторы? Конечно нет… Купить 200 тысяч генераторов, развезти — невозможно, — заявил Гладков во время прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте».
В связи с этим губернатор поручил главам всех муниципальных образований провести подомовые обходы, чтобы выяснить, какие домохозяйства уже располагают собственной резервной генерацией.
В этот же день стало известно, что две женщины и мужчина пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по Грайворонскому округу Белгородской области.