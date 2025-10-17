Цена шпагата: Растяжка обернулась разрывом связок у жительницы Казахстана

По данным канала, 34-летняя Вероника занималась у местного мастера по стретчингу. На третьем занятии тренер решила «помочь» не до конца разогревшейся девушке и надавила на неё своим телом сверху, чтобы улучшить растяжку. В этот момент у Вероники произошёл разрыв связок в области таза, что было зафиксировано на видео.