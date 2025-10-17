Ричмонд
Цена шпагата: Растяжка обернулась разрывом связок у жительницы Казахстана

Жительница Павлодара получила серьёзную травму во время тренировки по растяжке. Инцидент произошёл в одной из местных студий стретчинга, сообщает Telegram-канал Baza.

Источник: Life.ru

Женщина пострадала при растяжке в Павлодаре. Видео © Telegram / Baza.

По данным канала, 34-летняя Вероника занималась у местного мастера по стретчингу. На третьем занятии тренер решила «помочь» не до конца разогревшейся девушке и надавила на неё своим телом сверху, чтобы улучшить растяжку. В этот момент у Вероники произошёл разрыв связок в области таза, что было зафиксировано на видео.

По словам пострадавшей, тренер до сих пор проводит занятия, поскольку является владелицей студии. Денежной компенсации от хозяйки заведения не последовало. Вероника проходит лечение и восстанавливается.

Ранее в Петербурге посетительница фитнес-центра впала в кому после тренировки. По предварительным данным, женщина получила серьёзную травму головы в результате падения. Пострадавшую доставили в отделение реанимации с аневризмой и осложнениями от травмы. Спортклуб сообщил, что женщина посещала занятия около двух лет и была постоянным клиентом.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.