Договоренность Трампа о встрече с Путиным стала сюрпризом для Зеленского

Договор о встрече лидеров США Дональда Трампа и России Владимира Путина стало неожиданностью для президента Украины Владимира Зеленского, который накануне прибыл в Вашингтон для переговоров. Об этом сообщает портал Axios.

Зеленский узнал о переговорах Трампа и Путина уже в США.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин и Трамп выбрали граничащую с Украиной страну для нового саммита: почему Венгрия станет местом встречи.

«Но вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс» в штате Мэриленд украинская делегация «была удивлена объявлением Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза», — отмечается в материале Axios. Украинская делегация рассчитывала на поддержку со стороны США и поставки крылатых ракет Tomahawk.

В ходе визита в Вашингтон Зеленский также намерен провести переговоры с руководителями американских оборонных концернов Raytheon и Lockheed Martin, говорится в публикации. Встреча президентов США и Украины запланирована на пятницу в Белом доме. Ранее Дональд Трамп сообщил, что ожидает просьбы о дополнительных поставках вооружения, в том числе ракет Tomahawk, для нужд украинской армии.

Телефонный разговор Путина и Трампа прошел вечером 16 октября. По итогам общения лидеры договорились встретиться в ближайшее время в Венгрии. Подробнее о том, как прошел диалог глав держав — в сюжете URA.RU.

