В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Сочи и Сириуса объявили опасность атаки БПЛА.
Власти объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи и на территории федеральной территории «Сириус» 17 октября. О введении режима сообщил мэр города Андрей Прошунин. Аналогичное предупреждение распространил глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин.
«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — написал Андрей Прошунин в telegram-канале. Дмитрий Плишкин обратился к жителям и гостям федеральной территории с просьбой соблюдать меры предосторожности: «Уважаемые жители и гости федеральной территории “Сириус”! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте».
В частности, в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, заявил представитель Росавиации.