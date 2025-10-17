Число приостановивших полеты аэропортов России выросло до десяти

Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России в период с 20:00 до 23:00 мск 16 октября было сбито 23 беспилотника. 11 БПЛА сбили над Курской областью, по пять — над Воронежской и Брянской областями, а также еще два дрона сбили над Крымом.
