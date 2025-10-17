Ричмонд
Число приостановивших полеты аэропортов России выросло до десяти

Аэропорты Ульяновска, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ярославля и Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Идентичные меры, вызванные риском атаки БПЛА, уже действуют в Самаре, Саратове, Калуге и Краснодаре.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России в период с 20:00 до 23:00 мск 16 октября было сбито 23 беспилотника. 11 БПЛА сбили над Курской областью, по пять — над Воронежской и Брянской областями, а также еще два дрона сбили над Крымом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше