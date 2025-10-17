Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники атаковали регионы РФ, закрываются аэропорты. Онлайн-трансляция

Украинские дроны атаковали российские регионы в ночь на 17 октября. Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Также режим объявлен в Татарстане, Пензенской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. По информации Росавиации, на фоне этого закрыты девять аэропортов. Последние новости о налетах беспилотников ВСУ на регионы РФ — в трансляции URA.RU.

В ночь на 17 октября с ограничениями в работе столкнулись аэропорты сразу нескольких городов.

Украинские дроны атаковали российские регионы в ночь на 17 октября. Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Также режим объявлен в Татарстане, Пензенской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. По информации Росавиации, на фоне этого закрыты девять аэропортов. Последние новости о налетах беспилотников ВСУ на регионы РФ — в трансляции URA.RU.

05:59 Аэропорты Ижевск и Уфа ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявляет представитель Росавиации Артем Кореняко.

05:44 Опасность БПЛА объявлена в Херсонской области. Об этом заявляет губернатор региона Владимир Сальдо.

05:22 Аэропорт Саратов (Гагарин) снял ранее введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА, информирует представитель Росавиации Артем Кореняко.

05:19 Аэропорт Казань ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

05:17 Аэропорты Нижекамск (Бегишево), Нижний Новгород (Стригино), Сочи, Ярославль (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом информирует представитель Росавиации Артем Кореняко.

05:15 Аэропорт Ульяновск (Баратаевка)ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, заявляет представитель Росавиации.

05:13 Аэропорт Краснодар (Пашковский) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

05:11 Аэропорты Самара (Курумоч) и Калуга (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом говорится в официальном заявлении представителя Росавиации.

05:08 В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб, заявляет мэр Сочи Андрей Прошунин.

05:07 В аэропорту Саратов (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше