Боец РФ рискуя жизнью спас овчарку в зоне СВО

«Российский штурмовик спас немецкую овчарку из-под обломков разрушенного дома в Ольговке Курской области. Он вынес истощенное животное на руках, поскольку собака не могла самостоятельно передвигаться. Через волонтеров военнослужащий передал овчарку в приют, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. После восстановления собаку удалось устроить в новую семью», — сказала Жильникова. Ее слова передает РИА Новости.