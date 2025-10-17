Смольянинова дважды оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов

Актёр Артур Смольянинов* был дважды оштрафован за неуплату административных штрафов, следует из судебных документов.
Согласно материалам, в начале февраля 2025 года он получил штраф в размере 3 тысяч рублей за нарушение порядка оплаты проезда по платным автомобильным дорогам.
Позднее в том же месяце актёра оштрафовали ещё на 5 тысяч рублей за неуплату парковки в Москве. Поскольку штрафы не были погашены в установленные законом сроки, в отношении Смольянинова составили два административных протокола по статье об уклонении от исполнения наказания.
Как указано в судебных материалах, мировой судья района Коньково дважды привлёк актёра к ответственности, удвоив суммы первоначальных штрафов. В итоге Смольянинов должен выплатить 6 и 10 тысяч рублей соответственно. При этом не уточняется, какое именно транспортное средство фигурировало в делах и находился ли он сам за рулём в момент правонарушений.
* Физическое лицо, внесённое в России в список иностранных агентов.