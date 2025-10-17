Смольянинова дважды оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов

Как указано в судебных материалах, мировой судья района Коньково дважды привлёк актёра к ответственности, удвоив суммы первоначальных штрафов. В итоге Смольянинов должен выплатить 6 и 10 тысяч рублей соответственно. При этом не уточняется, какое именно транспортное средство фигурировало в делах и находился ли он сам за рулём в момент правонарушений.