Трем фигурантам драки в Щелково, в которой погиб футболист, продлили арест

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Щелковский городской суд Подмосковья до середины декабря продлил срок ареста трем фигурантам дела о драке в Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в инстанции.

«Трем фигурантам продлена мера пересечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, до 17 декабря», — сказали в суде.

В инстанции не уточнили, была ли продлена мера пресечения четвертому фигуранту дела.

Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК «Русская община» в подмосковном Щелково.

Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.

Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.