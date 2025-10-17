Трем фигурантам драки в Щелково, в которой погиб футболист, продлили арест

«Трем фигурантам продлена мера пересечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, до 17 декабря», — сказали в суде.
В инстанции не уточнили, была ли продлена мера пресечения четвертому фигуранту дела.
Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК «Русская община» в подмосковном Щелково.
Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.
Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.