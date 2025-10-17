Жителя Иркутской области осудили за кражу 128 кг золота стоимостью 668 миллионов

Первоначальный приговор, предусматривавший условное наказание, не соответствовал тяжести содеянного. Иркутский областной суд согласился с этой позицией и заменил условный срок на реальный. Теперь осужденный отправится в колонию общего режима на четыре года. Уголовные дела в отношении его соучастников продолжают рассматривать.