Жителя Иркутской области осудили за кражу 128 кг золота стоимостью 668 миллионов

В Иркутской области суд ужесточил приговор мужчине, укравшему крупную партию золота. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, первоначально 34-летний работник золотодобывающей компании, осужденный за хищение и незаконный оборот более 128 кг золота, отделался условным сроком, однако позже все изменилось.
— Преступление было раскрыто в январе 2024 года, когда в Баяндае задержали троих мужчин. Они перевозили гигантскую партию самородного золота обшей стоимостью свыше 668 миллионов рублей, спрятав его в газобаллонном оборудовании внедорожника, — напомнили в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что основная часть металла была похищена осужденным и его сообщником во время работы на месторождении в Якутии. Работники предприятия выносили золото частями, пряча слитки под одеждой и создавая тайники в лесу.
Первоначальный приговор, предусматривавший условное наказание, не соответствовал тяжести содеянного. Иркутский областной суд согласился с этой позицией и заменил условный срок на реальный. Теперь осужденный отправится в колонию общего режима на четыре года. Уголовные дела в отношении его соучастников продолжают рассматривать.
