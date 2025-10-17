Одесситы боятся репрессий и чисток от военной администрации

Женщина поделилась опасениями одесситов с журналистами.
Жители Одессы опасаются массовых репрессий после назначения Сергея Лысака главой Одесской городской военной администрации. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на слова местной жительницы, пожелавшей сохранить анонимность. По ее словам, в городе царит напряженная атмосфера, и многие ожидают ужесточения контроля со стороны новых властей.
«Народ сейчас, даже те, которые колебавшиеся, которые никогда не высказывали свое мнение, сейчас возмущены, они все испуганы. Народ испуган. Сейчас начнутся репрессии», — заявила собеседница РИА Новости.
По данным агентства, население города встревожено назначением Лысака из-за его репутации жесткого руководителя. В социальных сетях и городских сообществах обсуждают возможность ужесточения проверок, чисток и преследований инакомыслящих. Одесситы опасаются, что новые меры администрации могут коснуться не только активистов, но и простых горожан, ранее не проявлявших политической активности.
По ее оценке, среди одесситов растут ожидания, что новые власти приступят к масштабным зачисткам от тех, кто не поддерживает политику киевского руководства. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства, а также объявил о скором введении в городе военной администрации и назначении ее руководителя.
Руководителем Одесской городской военной администрации Зеленский утвердил Сергея Лысака, ранее занимавшего пост главы Днепропетровской областной военной администрации с февраля 2023 года. Геннадий Труханов в ответ на решение о лишении гражданства заявил о намерении оспорить его в судебном порядке. Он подчеркнул, что не планирует покидать ни Украину, ни Одессу. Ранее Труханов отмечал, что инициатива главы киевского режима связана с обвинениями в наличии у него российского паспорта, однако наличие гражданства РФ он категорически отвергает. В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что реальной причиной действий Зеленского является стремление установить личный контроль над финансовыми потоками города, в том числе доходами от контрабанды.