Одесситы боятся репрессий и чисток от военной администрации

Руководителем Одесской городской военной администрации Зеленский утвердил Сергея Лысака, ранее занимавшего пост главы Днепропетровской областной военной администрации с февраля 2023 года. Геннадий Труханов в ответ на решение о лишении гражданства заявил о намерении оспорить его в судебном порядке. Он подчеркнул, что не планирует покидать ни Украину, ни Одессу. Ранее Труханов отмечал, что инициатива главы киевского режима связана с обвинениями в наличии у него российского паспорта, однако наличие гражданства РФ он категорически отвергает. В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что реальной причиной действий Зеленского является стремление установить личный контроль над финансовыми потоками города, в том числе доходами от контрабанды.