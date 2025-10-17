В Иркутской области экс-инспектора ДПС осудили за слив данных автовладельцев

Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установленными судом ограничениями. Дополнительно он лишен права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах сроком на 2 года. Суд также постановил конфисковать в пользу государства мобильный телефон, который использовался для передачи информации. Приговор еще не вступил в законную силу.