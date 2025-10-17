В Иркутской области экс-инспектора ДПС осудили за слив данных автовладельцев

В Нижнеилимском районе бывший инспектор ДПС признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. Суд установил, что сотрудник ГИБДД по просьбе знакомых, планировавших покупку автомобилей, предоставлял им конфиденциальные данные из служебной базы. Он фотографировал экран служебного компьютера с информацией о наличии или отсутствии запретов на регистрационные действия и пересылал снимки через личный мобильный телефон.
— Владельцы транспортных средств не давали согласия на обработку своих персональных данных, а обратившиеся к инспектору знакомые не имели официальных разрешений на получение такой информации. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области.
Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установленными судом ограничениями. Дополнительно он лишен права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах сроком на 2 года. Суд также постановил конфисковать в пользу государства мобильный телефон, который использовался для передачи информации. Приговор еще не вступил в законную силу.
