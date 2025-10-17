Исчезновение семьи Усольцевых расследует отдел по особо важным делам

Альпинист Алексей Кулеш сообщил, что дело об исчезновении семьи Усольцевых расследуется отделом по особо важным делам. Расследование вместе с поисками пропавших продолжается и будет вестись дальше.
Накануне в главке следкома, по его словам, собрались все, кто занимается поисками исчезнувшей семьи. Руководители МЧС, КГКУ «Спасатель», полиции, «ЛизаАлерт», «Красного креста», волонтёры и так далее обсудили дальнейшие планы операций.
«Большое спасибо каждому, кто напрямую участвовал в поисках, помогал едой, транспортом или информационной поддержкой. Ваше вклад неоценим», — благодарит альпинист.
Напомним, поиски пропавших 28 сентября супругов с пятилетней дочерью стали самыми масштабными в Красноярском крае. 12 октября из-за опасных условий поиски свернули, теперь ими занимаются только опытные люди.
Версий, что же могло произойти с Усольцевыми, выдвигалось много. Например, экс-следователь Мордвинцев считает, что семья Усольцевых сбежала в США, но сын Ирины Усольцевой рассказал, почему мать не могла покинуть страну.