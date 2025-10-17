Ричмонд
Мать с сыном найдены мертвыми в Павлодаре

Трагический инцидент произошел в Павлодаре — в одной из квартир найдены мертвыми пенсионерка и ее взрослый сын. Предполагается, что сын убил мать и покончил с собой, передает Kazinform.

Источник: Nur.kz

По данным агентства, трагедия произошла в начале месяца.

Как рассказали соседи семьи, пенсионерка проживала в квартире со своим 36-летним сыном. Не так давно умер глава семьи, а позже мертвыми были найдены и его супруга и сын.

При обнаружении тел умерших, по непроверенным данным, была найдена предсмертная записка, в которой говорится, что мужчина расправился со своей мамой, а после покончил с собой. Причина произошедшего — смерть отца.

В ДП Павлодарской области изданию подтвердили, что по факту начато досудебное расследование.

«Следствием центрального отдела полиции города Павлодара проводятся досудебные расследования по факту убийства жительницы города Павлодар и самоубийства ее сына», — сообщил замглавы ДП Павлодарской области Сафуана Жампейсова.