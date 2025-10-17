Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что европейские страны открыто обсуждают подготовку к возможной войне с Россией и не скрывают стремления к провокациям, в том числе в Балтийском море. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял о попытках Евросоюза спровоцировать вооруженное противостояние с Россией на фоне событий вокруг Украины.