Европейцев настраивают против России.
Жителей Западной Европы готовят к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Идет массированная обработка населения стран Европы в антироссийском ключе», — передает газета «Известия» слова Ждановой. Она добавила, что европейцев готовят к вооруженному противостоянию с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что европейские страны открыто обсуждают подготовку к возможной войне с Россией и не скрывают стремления к провокациям, в том числе в Балтийском море. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял о попытках Евросоюза спровоцировать вооруженное противостояние с Россией на фоне событий вокруг Украины.