Выяснилось, что при поиске семьи Усольцевых спасатели обнаружили ложные следы

По словам Светланы Торгашиной, представляющей ПСО «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной», спасателям пришлось иметь дело с ложными следами в тайге Красноярского края во время попыток отыскать семейство Усольцевых.
Несмотря на задействование подразделений МЧС, кинологов и авиации с тепловизорами, операция не принесла значимых результатов. Единственное обнаруженное углубление в земле оказалось слишком маленьким для пятилетнего ребенка, а едва уловимый лай, который зафиксировали поисковые собаки, не позволил определить его источник и не дал практической зацепки, передает URA.RU.
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш, участвовавший в поисках, подчёркивает, что главная сложность возникла из-за погодных условий. Слой свежевыпавшего снега скрывает любые следы, а верхняя часть Нагорья представляет собой скалистые ледяные обрывы, где передвижение сопряжено с повышенной опасностью.
Старший сын пропавших выдвинул версию, что их семья могла заблудиться в тайге из-за поведения корги по кличке Лада.
