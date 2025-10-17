Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что при поиске семьи Усольцевых спасатели обнаружили ложные следы

По словам Светланы Торгашиной, представляющей ПСО «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной», спасателям пришлось иметь дело с ложными следами в тайге Красноярского края во время попыток отыскать семейство Усольцевых.

По словам Светланы Торгашиной, представляющей ПСО «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной», спасателям пришлось иметь дело с ложными следами в тайге Красноярского края во время попыток отыскать семейство Усольцевых.

Несмотря на задействование подразделений МЧС, кинологов и авиации с тепловизорами, операция не принесла значимых результатов. Единственное обнаруженное углубление в земле оказалось слишком маленьким для пятилетнего ребенка, а едва уловимый лай, который зафиксировали поисковые собаки, не позволил определить его источник и не дал практической зацепки, передает URA.RU.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш, участвовавший в поисках, подчёркивает, что главная сложность возникла из-за погодных условий. Слой свежевыпавшего снега скрывает любые следы, а верхняя часть Нагорья представляет собой скалистые ледяные обрывы, где передвижение сопряжено с повышенной опасностью.

Старший сын пропавших выдвинул версию, что их семья могла заблудиться в тайге из-за поведения корги по кличке Лада.

Читайте также: Объяснено, почему волонтеры завершили поиски семьи Усольцевых под Красноярском.