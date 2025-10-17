Выяснилось, что при поиске семьи Усольцевых спасатели обнаружили ложные следы

Несмотря на задействование подразделений МЧС, кинологов и авиации с тепловизорами, операция не принесла значимых результатов. Единственное обнаруженное углубление в земле оказалось слишком маленьким для пятилетнего ребенка, а едва уловимый лай, который зафиксировали поисковые собаки, не позволил определить его источник и не дал практической зацепки, передает URA.RU.