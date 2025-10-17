Волонтер Кулеш: Сергей Усольцев недооценил сложность маршрута

«Я маршрут посмотрел на карте, спросил, сколько перепад высоты и понял, что мы, люди опытные, мы за день с не обернёмся. Это летом было, 22 километра по кольцу. И наверху крайне сложный рельеф, курумник, большой перепад высоты, что на подъеме, что на спуске. Мы пошли на другой маршрут. Вполне возможно, что Сергей как-то польстился на небольшое расстояние там в одну сторону, и ясную тропу, и то, что гору видно прямо из деревни. Это сыграло с ним злую шутку. Ну и не учел погодные условия. Думаю, что он не бывал там, иначе бы он ребенка с собой не взял. Одно дело в домике пожить и в баню сходить, а другое дело — 22 километра по тайге и по курумнику. Это даже для взрослого человека довольно тяжелая нагрузка», — поделился собеседник издания.