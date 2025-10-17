Волонтер Кулеш: Сергей Усольцев недооценил сложность маршрута

Глава семьи Усольцевых, 64-летний Сергей, недооценил сложность маршрута, который они с супругой решили пройти с маленьким ребенком. Эта ошибка могла стать причиной, по которой двое взрослых и ребенок таинственно исчезли во время похода в Партизанском районе Красноярского края, считает волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш.
В беседе с aif.ru он объяснил, почему опытный турист Сергей Усольцев, знавший тайгу, не взял с собой припасы и снаряжение, которое могло бы спасти жизнь семье.
«В этой ситуации сыграла плохую роль кажущаяся доступность. Многие туда ходили, многие фотографии публиковали, и даже сотрудники “Геосфера”, откуда они выходили, говорили, что это достаточно легкий маршрут», — сказал он.
Кулеш отметил, что сам был на этой базе и ему предлагали маршрут в сторону скал Буратинка и Мальвинка.
«Я маршрут посмотрел на карте, спросил, сколько перепад высоты и понял, что мы, люди опытные, мы за день с не обернёмся. Это летом было, 22 километра по кольцу. И наверху крайне сложный рельеф, курумник, большой перепад высоты, что на подъеме, что на спуске. Мы пошли на другой маршрут. Вполне возможно, что Сергей как-то польстился на небольшое расстояние там в одну сторону, и ясную тропу, и то, что гору видно прямо из деревни. Это сыграло с ним злую шутку. Ну и не учел погодные условия. Думаю, что он не бывал там, иначе бы он ребенка с собой не взял. Одно дело в домике пожить и в баню сходить, а другое дело — 22 километра по тайге и по курумнику. Это даже для взрослого человека довольно тяжелая нагрузка», — поделился собеседник издания.
По словам Кулеша, активные поиски Усольцевых возобновят весной, когда сойдет снег.
12 октября завершилась активная фаза поисков пропавшей в тайге семьи. Как стало известно, Сергея и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой Ариной 28 сентября отправились в поход к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. В этот день их видели в последний раз. Поисковики и волонтеры, почти две недели обследовавшую территорию, где, как предполагается, пропала семья, не нашли никаких следов.