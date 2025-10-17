Украинцы нашли способ подзаработать на польской помощи

Сухпайки в интернете продают по цене в 7−12 долларов.
Украинские граждане массово выставляют на продажу на сайте объявлений военные сухпайки, поступившие в страну в качестве гуманитарной помощи от Польши. Об этом пишет РИА Новости (РИАН) со ссылкой на анализ публикаций в социальных сетях.
На украинском онлайн-сервисе объявлений появилось предложение о продаже польских армейских сухих пайков. Как уточняет один из продавцов, данный рацион предназначен для обеспечения трехразового питания — завтрака, обеда и ужина. Общая энергетическая ценность такого пайка превышает 3,9 тысячи килокалорий. На упаковке размещена аббревиатура KPRM — Kancelaria Prezesa Rady Ministrow (канцелярия председателя совета министров — прим. URA.RU), что свидетельствует о том, что данный товар относится к государственным стратегическим резервам.
Судя по данным, размещенным на упаковке, рацион № 1 включает на завтрак какао-порошок, фруктовый джем, сладкое печенье и кофе. В состав обеда входят фруктовая паста, соленые крекеры, а также фрикадельки со спагетти в томатном соусе. На ужин предусмотрены шоколадный батончик, соленые крекеры и паэлья с курицей.
В альтернативных вариантах меню представлены такие блюда, как фасоль по-бретонски, куриный гуляш с овощами, паста болоньезе и мясное чили. Цена подобного набора питания составляет от 299 до 520 гривен (эквивалентно 7−12 долларам).
Ранее стало известно, что украинские военнослужащие публиковали в интернете многочисленные объявления о продаже сухих пайков, полученных в рамках военной помощи из Эстонии. Как подчеркивают авторы расследования, на упаковках этих продуктов имеется четкая маркировка, указывающая на их предназначение исключительно для гуманитарных нужд и запрещающая перепродажу. В настоящее время эстонские сухпайки предлагаются пользователям по цене от 200 до 400 гривен за один комплект. В состав пайков входят разнообразные блюда и продукты длительного хранения, такие как плов, паштет с ветчиной, овощной хрустящий хлеб, энергетические батончики, семечки подсолнечника и зеленый чай.