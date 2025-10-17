Украинцы нашли способ подзаработать на польской помощи

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие публиковали в интернете многочисленные объявления о продаже сухих пайков, полученных в рамках военной помощи из Эстонии. Как подчеркивают авторы расследования, на упаковках этих продуктов имеется четкая маркировка, указывающая на их предназначение исключительно для гуманитарных нужд и запрещающая перепродажу. В настоящее время эстонские сухпайки предлагаются пользователям по цене от 200 до 400 гривен за один комплект. В состав пайков входят разнообразные блюда и продукты длительного хранения, такие как плов, паштет с ветчиной, овощной хрустящий хлеб, энергетические батончики, семечки подсолнечника и зеленый чай.