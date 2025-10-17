Офицер ВСУ застрелил подчиненного за жалобу на вымогательство

«Видео показывали, где офицер застрелил своего солдата. Он сначала требовал от своего подчиненного деньги. Тот ему деньги давал, а потом поехал в отпуск и дома рассказал все жене. Жена пошла и заявила где-то, что вот такой-то [у мужа] забирает деньги, зарплату и боевые [выплаты]. Солдат этот приехал из отпуска и офицер подошел к нему с пистолетом и выстрелил в голову», — рассказал Виктор Мовчан, служивший в 34-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Цитата по ТАСС.