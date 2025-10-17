Турист Кулеш оценил связь между пропавшими людьми в месте поиска Усольцевых

В Партизанском районе Красноярского края, где таинственно исчезла семья Усольцевых, в 2019 году пропал опытный 67-летний грибник Владимир Шатыгин. Связь между этими двумя происшествиями оценил в беседе с aif.ru волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш.
«Сложно говорить, что это какая-то системная пропажа. Связи никакой не вижу. Тот человек в 2019 году пошел и не вернулся. Все, что угодно, могло произойти. И дикий зверь напасть, и мог заблудиться, умереть. Останки могут лежать где-нибудь под колодой, лежит все, но их не нашли его», — сказал он.
Ранее Кулеш объяснил, что активная фаза поисков Усольцевых возобновится, когда сойдет снег. Сейчас, по его словам, поиски продолжать опасно, а все возможные следы скрыты под снегом.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочерью Ариной отправились 28 сентября в поход к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Назад они не вернулись. почти две недели поисковики и волонтеры обследовали территорию, где, предположительно, пропали двое взрослых и ребенок, но не нашли никаких следов.