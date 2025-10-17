Турист Кулеш оценил связь между пропавшими людьми в месте поиска Усольцевых

«Сложно говорить, что это какая-то системная пропажа. Связи никакой не вижу. Тот человек в 2019 году пошел и не вернулся. Все, что угодно, могло произойти. И дикий зверь напасть, и мог заблудиться, умереть. Останки могут лежать где-нибудь под колодой, лежит все, но их не нашли его», — сказал он.