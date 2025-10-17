«Усольцевых найдут через два дня»: предсказан конец долгих поисков

История таинственно исчезнувших в красноярских лесах Усольцевых — 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери Арины — прогремела на всю страну. Поиски семьи стали одними из самых масштабных и прекратились из-за ухудшения погодных условий. Участие в розыске принимали в том числе маги и тарологи. Они активно делились своими заключениями о возможном местонахождении пропавших и что с ними могло произойти не только в социальных сетях, но и непосредственно с поисковиками.