«Усольцевых найдут через два дня»: предсказан конец долгих поисков

История таинственно исчезнувших в красноярских лесах Усольцевых — 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери Арины — прогремела на всю страну. Поиски семьи стали одними из самых масштабных и прекратились из-за ухудшения погодных условий. Участие в розыске принимали в том числе маги и тарологи. Они активно делились своими заключениями о возможном местонахождении пропавших и что с ними могло произойти не только в социальных сетях, но и непосредственно с поисковиками.
Маги и экстрасенсы не помогли.
В какие-то моменты такой ажиотаж, интерес к поискам мешал, заметила руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.
«Я в мессенджеры получила более 100 личных сообщений о том, где могут находиться Усольцевы. Информацию присылали незнакомые люди, экстрасенсы, и порой абсолютно бредовую. Но большую часть, конечно, мы старались все равно проверить, особенно если пртсланные координаты соответствовали заданному квадрату», — рассказала она.
При этом непосредственно на месте поисков людей со сверхспособностями Торгашина не заметила.
«Чтобы реально экстрасенсы помогли в поиске людей, на моей памяти такого не было. Но услуги свои они предлагают постоянно: если в нашу организацию обращаются, то деньги не просят за работу, а если выходят на родственников, то, соответственно, хотят в основном помогать на материальной основе», — поделилась собеседница aif.ru.
Почему не нашли никаких следов.
В поисках Усольцевых приняло участие более 1500 человек. Добровольцы, спасатели, следователи, альпинисты со спецснаряжением обследовали огромную территорию (по данным на 10 октября 382 квадратных километра). Использовались квадрокоптеры и вертолеты, но никаких следов найдено не было. Мистика, да и только.
«Когда в лесу пропадает один человек, то в принципе стандартно, что можно не обнаружить никаких его следов. Но в данном случае у нас массовая пропажа: исчезли три человека — двое взрослых и ребенок, а также еще собака. Поэтому здесь удивительно, что ничего не нашли», — сказала Торгашина.
При этом она допустила, что следы Усольцевых были, но их скрыл снежный покров.
«Следы скрыл снег, поэтому ничего и не смогли обнаружить. Такое вполне может быть», — отметила собеседница издания.
Лучше пусть сбежали или наткнулись на староверов.
По словам Торгашиной, поисковики будут считать Усольцевых живыми, пока не будут найдены доказательства их гибели, и как только сойдет снег и позволит погода, волонтеры вновь выйдут в Кутурчинское Белогорье, если, конечно, до этого у следственных органов не появится иной информации о местонахождении Усольцевых.
«Да, я понимаю: придерживаясь того, что семья жива, по логике получается, что они действительно организовали свой побег. Но пусть лучше они сбежали, лишь бы с ребенком было все в порядке», — поделилась поисковик.
«Но и не обязательно, что они уехали. Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», — допустила Торгашина.
Усольцевых найдут через два дня?
Таролог Елена, подключившийся к поискам Усольцевых, рассказала aif.ru, когда могут найти семью.
«Еще в самом начале, когда только начались поиски, я поняла, что девочка может быть в расщелине, и предположила, что вся семья там», — поделилась Елена.
По ее словам, Усольцевых найдут между 21-м и 40-м днем от момента их исчезновения.
«Думаю, произойдет это 18 или 19 октября… Я спросила, будут ли найдены Усольцевы? Ответ: они будут найдены, но вряд ли живы. Возможно, они упали под гору», — сказала таролог.
Напомним, инструктор-проводник пешеходного туризма Алексей Исиченко обращал внимание, что в Кутурчинском Белогорье, где пропали Усольцевы, скалы и камни являются частью маркированных туристических троп. По его словам, в условиях неблагоприятных погодных условий, тумана, туристы вполне могли провалиться в глубокие скальные ниши.
И действительно, пусть уж лучше сбежали…
Кстати, сын Ирины Усольцевой от предыдущего брака Данил Баталов заявил, что обращался к гадалке.
«Меня уговорили сходить к гадалке, она сказала, что все хорошо», — сказал парень в студии «Пусть говорят».
28 сентября 2025 года семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправилась в поход к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Они планировали совершить небольшой поход по маршруту «Минская петля», но, прибыв к исходной точке, решили не ждать основную экскурсионную группу и отправились самостоятельно, несмотря на предупреждение о надвигающемся снегопаде. С тех пор о их судьбе ничего не известно.