Среди волонтёров ходят слухи, что Усольцевых нашли сотрудники ФСБ

По данным aif.ru, в поисках пропавшей 28 сентября семьи Усольцевых в Красноярском крае появился новый поворот. Перед окончанием активных поисков в посёлок Кутурчин прибыли сотрудники ФСБ, которые работают с силовиками и полностью запретили въезд гражданским в посёлок, в том числе родственникам пропавших.
Как сообщила aif.ru руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина, запрет ввели следственные органы.
«Нас, волонтёров, давно прогнали. Спецслужбы знают, что произошло с Усольцевыми. Приезжали из ФСБ. Все поняли, когда нас мягко стали отправлять по домам в регионы. Намекнули, что известно всё. Ходят слухи, что Усольцевых уже нашли и задержали. Но это только слухи», — цитируют журналисты волонтёра Лилию.
Мы писали, что экс-следователь Мордвинцев считает, что семья Усольцевых сбежала в США. Однако сын Ирины Усольцевой рассказал, почему мать не могла покинуть страну.
Сейчас исчезновение семьи Усольцевых расследует отдел по особо важным делам.