Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охотник Федюнин назвал правила, которые могли спасти жизнь Усольцевых

Эксперт Федюнин выделил ключевые факторы, которые могли бы спасти жизнь семьи Усольцевых. по его словам, Усольцевы оказались в сложной ситуации из-за недостатка подготовки и резкого изменения погоды.

Источник: Аргументы и факты

Семья Усольцевых могла бы спастись, если бы Ирина и Сергей соблюдали ряд правил, о которых aif.ru рассказал общественник, охотник, эксперт по выживанию, Василий Федюнин.

Он отметил, что причиной трагедии с этой семьей стала обычная беспечность.

«Я считаю, что это просто обычная беспечность. Человек, который многократно побывал где-то в дикой природе, а насколько известно, глава семьи был опытным туристом, должен был позаботиться о наличии навигации, проработанного, прогруженного маршрута, желательно со спутниковыми картами. Также важно наличие пауэрбанка с собой, хорошо, если есть очень большой емкости телефоны, которые по неделе и более держат заряд батареи. Мы также используем, обычный GPS-навигатор, есть такие, которые до месяца держат зарядку», — сказал он.

По словам эксперта, эти инструменты помогли бы Усольцевым выбраться, если они заблудились.

«Второй момент — никогда в дикую природу нельзя не выходить без теплой одежды и хотя бы небольшого тента, который может создать укрытие от непогоды. Точно так же этот тент может быть экраном для костра, если он понадобится. Я считаю, что каждый, кто идет в тайгу, собирается на вылазку на природу, должен все это иметь при себе. Это утяжеляет вес рюкзака, но если человек попадет в неприятную ситуацию с непогодой, он может создать себе укрытие и переждать», — объяснил Федюнин.

Собеседник издания подчеркнул, что в истории Усольцевых против них сработало несколько факторов.

«Это глобальный ливень, в такую погоду развести костер практически невозможно, надо очень серьезными навыками обладать. Если бы у них были дождевики, то средства навигации, даже в сильный ливень вывели бы их к точке старта. Многие такие гаджеты позволяют записывать трек. Прямо просто по треку можно было бы обратно, там с погрешностью 4−5 метров, и все бы было хорошо», — поделился он.

Федюнин предположил, что Усольцевы могли столкнуться с диким зверем.

«Не исключаю, что был какой-то дикий зверь, и могло произойти разъединение людей просто. И люди в панике могли уже не смогли найти дорогу», — добавил охотник.

Ранее Федюнин объяснил, почему у Усольцевых было не более трех дней на выживание.

Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина таинственно исчезли, отправившись в поход 28 сентября к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Этот день стал последним, когда их видели в живых. До настоящего момента судьба Усольцевых неизвестна.