Охотник Федюнин назвал правила, которые могли спасти жизнь Усольцевых

Семья Усольцевых могла бы спастись, если бы Ирина и Сергей соблюдали ряд правил, о которых aif.ru рассказал общественник, охотник, эксперт по выживанию, Василий Федюнин.
Он отметил, что причиной трагедии с этой семьей стала обычная беспечность.
«Я считаю, что это просто обычная беспечность. Человек, который многократно побывал где-то в дикой природе, а насколько известно, глава семьи был опытным туристом, должен был позаботиться о наличии навигации, проработанного, прогруженного маршрута, желательно со спутниковыми картами. Также важно наличие пауэрбанка с собой, хорошо, если есть очень большой емкости телефоны, которые по неделе и более держат заряд батареи. Мы также используем, обычный GPS-навигатор, есть такие, которые до месяца держат зарядку», — сказал он.
По словам эксперта, эти инструменты помогли бы Усольцевым выбраться, если они заблудились.
«Второй момент — никогда в дикую природу нельзя не выходить без теплой одежды и хотя бы небольшого тента, который может создать укрытие от непогоды. Точно так же этот тент может быть экраном для костра, если он понадобится. Я считаю, что каждый, кто идет в тайгу, собирается на вылазку на природу, должен все это иметь при себе. Это утяжеляет вес рюкзака, но если человек попадет в неприятную ситуацию с непогодой, он может создать себе укрытие и переждать», — объяснил Федюнин.
Собеседник издания подчеркнул, что в истории Усольцевых против них сработало несколько факторов.
«Это глобальный ливень, в такую погоду развести костер практически невозможно, надо очень серьезными навыками обладать. Если бы у них были дождевики, то средства навигации, даже в сильный ливень вывели бы их к точке старта. Многие такие гаджеты позволяют записывать трек. Прямо просто по треку можно было бы обратно, там с погрешностью 4−5 метров, и все бы было хорошо», — поделился он.
Федюнин предположил, что Усольцевы могли столкнуться с диким зверем.
«Не исключаю, что был какой-то дикий зверь, и могло произойти разъединение людей просто. И люди в панике могли уже не смогли найти дорогу», — добавил охотник.
Ранее Федюнин объяснил, почему у Усольцевых было не более трех дней на выживание.
Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина таинственно исчезли, отправившись в поход 28 сентября к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Этот день стал последним, когда их видели в живых. До настоящего момента судьба Усольцевых неизвестна.