Охотник Федюнин назвал правила, которые могли спасти жизнь Усольцевых

«Второй момент — никогда в дикую природу нельзя не выходить без теплой одежды и хотя бы небольшого тента, который может создать укрытие от непогоды. Точно так же этот тент может быть экраном для костра, если он понадобится. Я считаю, что каждый, кто идет в тайгу, собирается на вылазку на природу, должен все это иметь при себе. Это утяжеляет вес рюкзака, но если человек попадет в неприятную ситуацию с непогодой, он может создать себе укрытие и переждать», — объяснил Федюнин.