Киселёв: Военкор Иван Зуев пал смертью храбрых при выполнении задания

Напомним, военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Кроме того, ранения получил военкор Юрий Войткевич. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев будет привлечён к ответственности за убийство российского военного корреспондента. Он подчеркнул, что российская сторона приложит все усилия, чтобы добиться правовой оценки и ответственности киевского режима за его преступные действия.