Чиновницу из Купино подозревают в махинациях с жильём для сирот

В Купинском районе раскрыта циничная схема, жертвой которой стал ребёнок-сирота. Руководитель отдела районной администрации подозревается в превышении полномочий. Об этом 17 октября сообщили Сиб.фм в УФСБ России по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Как выяснилось, женщина действовала в сговоре с риелтором. Он выкупил квартиру, которая ранее была предоставлена в собственность ребёнку-сироте, по заниженной цене. Затем жильё было продано на аукционе администрации Купинского района уже по завышенной стоимости. Он проводился с целью приобретения жилья для детей-сирот.

Таким образом, преступная группа получила незаконную прибыль в размере 1,7 миллиона рублей. Этими деньгами представитель администрации и риэлтор распорядились по своему усмотрению.

По результатам оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ следственное управления СК России по НСО возбудило уголовное дело за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной заинтересованности. В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия с целью выяснить, не было ли у фигурантки других случаев противоправных действий.