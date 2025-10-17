Ричмонд
Медведь-людоед набросился на старушку в лесу и растерзал ее насмерть

В индийском штате Одиша 70-летняя женщина стала жертвой нападения дикого зверя, сообщает издание Ommcom News.

Трагедия произошла утром 14 октября 2025 года в деревне Мундагуда, когда пенсионерка Митики Аманатья отправилась в лес по своим делам.

По рассказам свидетелей, на женщину напал медведь и нанес ей смертельные травмы. Спасти пострадавшую не удалось — от полученных ран она скончалась на месте происшествия.

Ранее стало известно, что амурский тигр совершил нападение на автомобиль в Приморском крае после того, как люди в машине помешали ему закончить трапезу.

Читайте также: Выяснилось, что волки-людоеды пять раз напали на людей за последние 12 часов.