Полицейские задержали браконьеров с тушей оленя в Усть-Куте

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сообщение о выстрелах поступило в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» от местных жителей. По словам очевидцев, охотники успели разделать тушу животного, погрузить её в аэролодку и переправиться на противоположный берег. Затем добычу и оружие они погрузили на прицеп автомобиля Toyota Tundra и покинули место происшествия.