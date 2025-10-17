Полицейские задержали браконьеров с тушей оленя в Усть-Куте

IrkutskMedia, 17 октября. В Усть-Куте сотрудники полиции задержали мужчин, подозреваемых в незаконной охоте. Инцидент произошёл на правом берегу реки Лена, где неизвестные застрелили дикого зверя и попытались скрыться.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сообщение о выстрелах поступило в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» от местных жителей. По словам очевидцев, охотники успели разделать тушу животного, погрузить её в аэролодку и переправиться на противоположный берег. Затем добычу и оружие они погрузили на прицеп автомобиля Toyota Tundra и покинули место происшествия.
По пути следования транспорт был остановлен полицейскими. При осмотре лодки участковый уполномоченный и охотовед обнаружили тушу, голову и конечности оленя, а также охотничьи карабины и ружья.
Водитель и пассажиры были доставлены в отдел полиции. Один из задержанных имел разрешение на охоту, однако документы, разрешающие отстрел данного вида парнокопытного, отсутствовали. Мужчины признались в содеянном.
В настоящее время проводится проверка. По итогам расследования действиям граждан будет дана правовая оценка в соответствии со ст. 258 УК РФ (незаконная охота).
Ранее в Качугском районе суд вынес приговор по делу о незаконной охоте в отношении шести браконьеров. Правоохранители установили, что в декабре 2022 года мужчины находились на участке «охотничьей базы» в урочище «Солонцово». Подсудимые разделились на две группы на машинах и незаконно добыли 19 сибирских косуль. Мужчины использовали в охоте осветительные приборы.