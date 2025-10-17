Мэр Прошунин предупредил об отражении ракетной атаки над Сочи

С 04:55 17 октября в Сочи объявлена ракетная опасность. Над городом работает система ПВО. Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям и отдыхающим с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Об этом он написал в Telegram-канале.
Андрей Прошунин напомнил о запрете на съемку работы ПВО, ликвидации БПЛА и фотографий средств защиты объектов атаки. Он призвал ожидать отмены сигнала. К 05:40 в городе по-прежнему действует режим ракетной опасности.
«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — обратился мэр Сочи.
К настоящему моменту девять аэропортов страны временно прекратили работу. В воздушной гавани Калуги ограничения действуют с вечера 16 октября.