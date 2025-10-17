Охотник Федюнин: Усольцевых могут никогда не найти

Как стало известно, Сергей и Ирина Усольцевы и их дочь Арина пропали во время похода к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края 28 сентября. Спасатели и волонтеры почти две недели прочесывали местность, но не нашли никаких следов. Активные поиски планируется возобновить весной, когда сойдет снег.