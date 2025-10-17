Охотник Федюнин: Усольцевых могут никогда не найти

Шансы найти останки пропавших в тайге Усольцевых минимальны, считает общественник, охотник, эксперт по выживанию, Василий Федюнин.
«Маловероятно, что их останки когда-либо найдут. Тела погибших привлекут внимание дикого зверя, в частности, медведей и волков. Медведей стало очень много за последние несколько лет. Волков стало очень много. Эти животные подчистую работают», — рассказал он aif.ru.
По словам Федюнина, подобные истории происходили ранее.
«В Приисковом были подобные случаи, когда ребята замерзли на снегоходах. Весной нашли то, что можно назвать останками: элементы одежды, части костей», — объяснил он.
Ранее Федюнин рассказал, что из-за отсутствия теплой одежды и необходимого снаряжения у Усольцевых были шансы на выживание только в первые три дня.
Как стало известно, Сергей и Ирина Усольцевы и их дочь Арина пропали во время похода к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края 28 сентября. Спасатели и волонтеры почти две недели прочесывали местность, но не нашли никаких следов. Активные поиски планируется возобновить весной, когда сойдет снег.