У двухлетней девочки неожиданно развился отек мозга после купания в бассейне

Инцидент случился 14 октября в отеле «Лардос», где девочка по имени Матильда находилась под присмотром родственника. Однако спустя некоторое время малышку обнаружили без признаков жизни на дне бассейна. Находившийся поблизости британский врач попытался оказать ей первую помощь, но вернуть ребенка к жизни не удалось.