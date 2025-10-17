У двухлетней девочки неожиданно развился отек мозга после купания в бассейне

На греческом острове Родос произошел трагический случай с двухлетней британской девочкой, которая, купаясь в отельном бассейне вместе с дядей, получила тяжелую черепно-мозговую травму, о чем сообщает портал Dimokratiki.
Инцидент случился 14 октября в отеле «Лардос», где девочка по имени Матильда находилась под присмотром родственника. Однако спустя некоторое время малышку обнаружили без признаков жизни на дне бассейна. Находившийся поблизости британский врач попытался оказать ей первую помощь, но вернуть ребенка к жизни не удалось.
Бригадой скорой помощи девочку доставили в больницу, где у нее диагностировали выраженный отек головного мозга. Впоследствии была проведена операция, после которой Матильду перевели на искусственную вентиляцию легких. Врачи подозревают, что у пострадавшей могла наступить гибель мозга.
Изучение записей с камер видеонаблюдения показало, что ребенок оставался незамеченным под водой более 10 минут, поскольку его закрывал надувной шар. После происшествия полиция задержала 44-летнего дядю девочки и управляющего гостиницей, которым предъявлены обвинения в халатности и нарушении правил безопасности.
