В Британии заявили о желании сбивать российские самолеты

Кроме того в Европе произошло несколько инцидентов с беспилотными летательными аппаратами и самолетами, в которых североатлантический совет НАТО возложил ответственность на Российскую Федерацию. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что ни одна страна до настоящего времени не предоставила убедительных доказательств причастности России к этим событиям.