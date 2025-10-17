Сектанты, староверы, черные стрелки: кем населен лес, где пропали Усольцевы

«Идея принадлежала мужчине, а супруга его явно была против. Он должен был понимать, оценивать правильно ситуацию, что идти в такой поход с ребенком достаточно глупо. Но эмоции взяли верх над разумом… Он пошел к месту силы ощутить эту энергетику, показать насколько он силен. Оказалось, что сил у него не хватило», — объяснил Борисов.