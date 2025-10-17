Сектанты, староверы, черные стрелки: кем населен лес, где пропали Усольцевы

Сибирские леса под Красноярском, где пропала семья Усольцевых, вовсе не безлюдны. Однако те, кто их населяет, не любят привлекать к себе внимание.
Местные знают, что в чащах могут обитать члены запрещенной секты, говорящие с духами шаманы, отшельники-старообрядцы и браконьеры, которые могут избавляться от случайных свидетелей — метко стрелять на поражение. Леса живущая по своим, древним и суровым законам.
Тень Виссариона.
Одна из самых пугающих версий — сектанты. Всего в ста километрах от турбазы «Геосфера», откуда стартовали Усольцевы, ранее находилось печально известное поселение секты Виссариона. После ареста «гуру» в 2020 году его ученики разбрелись и затерялись в лесах. В масштабах сибирских лесов 100 километров — не самое далекое расстояние для посвященного.
Эту версию не исключают и эксперты.
«Если мы говорим о криминальной причине исчезновения семьи, то вполне можно допустить, что она угодила к сектантам, обитающим в тех краях, и над туристами были произведены ритуальные обряды», — отметил криминалист Михаил Игнатов в комментарии aif.ru.
Леса у озера Тиберкуль, где ранее проводили свои обряды последователи Виссариона, уже много лет назад заполонили сектанты. Не стали ли Усольцевы случайными жертвами их таинственных ритуалов?
Местные леса — затерянный мир староверов.
В Красноярском крае старообрядческие поселения существуют до сих пор. Многие из них находятся глубоко в тайге, вдали от крупных населённых пунктов и дорог. Крупнейшие и наиболее известные деревни — Ярцево и Таяты.
Эти сёла сохраняют традиционный уклад жизни с XIX века. Есть и более изолированные семьи и общины, добраться до которых можно только по зимнику или на вертолёте.
Их быт отличается простотой и строгостью: жизнь без электричества, водопровода и интернета, земледелие, охота, рыболовство. Один из самых известных примеров — семья Лыковых, прожившая более сорока лет в полной изоляции в горах Абаканского хребта. Их обнаружили только в 1978 году. Они стали символом старообрядческого отшельничества.
Именно на эту версию надеется руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.
«Не обязательно, что они уехали или погибли. Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», — допустила она.
Возможно, семья Усольцевых, заблудившись, нашла приют в одном из таких поселений, отрезанная от мира непогодой или нежеланием староверов выходить на контакт? Однако нет надёжных данных, что староверы как группа совершали организованные нападения, особенно в тайге под Красноярском. Их мир — замкнутый, но не агрессивный.
Голос духов тайги.
Шаманизм на территории современного Красноярского края имеет глубокие корни, связанные с культурой коренных народов — эвенков, кето, ненцев. Сегодня он переживает новое осмысление.
Современные шаманы края часто совмещают элементы старой веры с современным образом жизни, но сохраняют уважение к духам леса, воды и предков. Встречаются легенды и устные рассказы о людях, живущих в тайге в полном одиночестве и «разговаривающих с духами».
Сибирский шаман Алексей Борисов выдвинул свою, мистическую трактовку событий. Ответственность за пропавших Усольцевых, по его мнению, лежит на главе этой семьи.
«Идея принадлежала мужчине, а супруга его явно была против. Он должен был понимать, оценивать правильно ситуацию, что идти в такой поход с ребенком достаточно глупо. Но эмоции взяли верх над разумом… Он пошел к месту силы ощутить эту энергетику, показать насколько он силен. Оказалось, что сил у него не хватило», — объяснил Борисов.
При этом шаман уточнил, что останки Усольцевых будут найдены позже. На них случайно наткнется егерь или охотник.
Пуля «чёрного охотника».
Тайга — это не только духовные искатели, но и суровый криминал. Браконьеры, «черные охотники», для которых отстрел краснокнижных животных — обычный бизнес. От их пуль нередко гибнут не только редкие животные, но и случайные свидетели их преступлений.
Криминалист Игнатов оценил и эту версию.
«В браконьерский криминальный след мало верится. Что Усольцевы могли увидеть такого, что браконьеры пошли на лишении жизни двух взрослых и ребенка? За отстрел краснокнижных животных предусмотрена ответственность, но не такая, как за убийство трех человек — пожизненное заключение», — сказал он.
Однако эксперт все же допустил, что один из членов семьи мог стать жертвой случайного выстрела, а других убрали как свидетелей. Столкнулась ли семья с тем, чего видеть было нельзя?
Живы, пока не доказано обратное.
Несмотря на мрачные прогнозы и обилие пугающих версий, поисковики не теряют надежды. «Пока мы не нашли Усольцевых мертвыми, я буду придерживаться версии, что они все-таки живы», — заявила Светлана Торгашина. Она добавила, что, как только сойдет снег и позволит погода, волонтеры вновь выйдут в Кутурчинское Белогорье, чтобы продолжить поиски.
Тайга, хранящая секреты староверов, шаманов и отшельников, пока не желает раскрывать свою главную загадку — судьбу семьи Усольцевых. Каждая из версий — это словно тропа, уходящая вглубь непролазной чащи. Которая из них ведет к истине, а которая заведет в тупик — покажет только время.
Но ясно одно: эта история вновь напомнила, что в самом сердце современной России лежат огромные пространства, где царит иная, древняя и загадочная реальность, не прощающая легкомыслия и ошибок.