В омском воздухе нашли опасные выбросы аммиака и оксида азота

Росприроднадзор выявил серьёзное превышение норм аммиака и диоксида азота в воздухе Омска. Загрязнение зафиксировали в сентябре на двух постах наблюдения. Об этом сообщает «СуперОмск».
Как установило ведомство, источником проблем стали местные ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, принадлежащие компании «ТГК-11». Анализ показал, что реальные выбросы с станций оказались в разы выше разрешённых. Так, на ТЭЦ-3 доля аммиака в воздухе доходила до 28%, а на ТЭЦ-5 выбросы диоксида азота и вовсе составили свыше 40% от общего загрязнения.
В связи с этим «ТГК-11» направили официальное предостережение. В документе отмечается, что действия компании могут нарушать федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». Руководству предписано срочно принять меры для исправления ситуации.