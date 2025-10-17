В омском воздухе нашли опасные выбросы аммиака и оксида азота

Как установило ведомство, источником проблем стали местные ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, принадлежащие компании «ТГК-11». Анализ показал, что реальные выбросы с станций оказались в разы выше разрешённых. Так, на ТЭЦ-3 доля аммиака в воздухе доходила до 28%, а на ТЭЦ-5 выбросы диоксида азота и вовсе составили свыше 40% от общего загрязнения.