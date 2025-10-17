Ричмонд
Тепло в Полевском вернули 16 октября после коммунальной аварии

Аварию на теплотрассе в Полевском ликвидировали.

Источник: Комсомольская правда

К вечеру 16 октября в Полевском Свердловской области восстановили подачу тепла, прерванную из-за серьезной аварии на системе отопления. Об этом сообщил мэр города Константин Поспелов.

По его словам, ремонтные работы ведутся в плановом режиме. Рано утром специалисты удалили поврежденный участок теплотрассы, а к семи часам на место доставили новую трубу. Глава администрации отметил, что задача стояла сложная и требовала времени, но до конца дня тепло было подано.

Крупная коммунальная авария произошла вечером 14 октября, в результате без отопления остались около 13 тысяч жителей города. Изначально планировалось, что восстановление завершится еще 15 октября, однако сроки пришлось перенести. Ситуация взята на контроль прокуратурой.