Тепло в Полевском вернули 16 октября после коммунальной аварии

По его словам, ремонтные работы ведутся в плановом режиме. Рано утром специалисты удалили поврежденный участок теплотрассы, а к семи часам на место доставили новую трубу. Глава администрации отметил, что задача стояла сложная и требовала времени, но до конца дня тепло было подано.