В США раскрыли план Трампа на Зеленского в Вашингтоне

На встрече должен был рассматриваться вопрос о поставках Украине ракет большой дальности Tomahawk. Однако после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер отметил, что США также нуждаются в подобных ракетах, и вопрос о возможных поставках остается открытым.