В США раскрыли план Трампа на Зеленского в Вашингтоне

Трамп встретится за обедом с Зеленским и улетит во Флориду.
Глава США Дональд Трамп встретит украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября в 20:00 по московскому времени. Об этом говорится в официальном расписании главы Белого дома.
Согласно расписанию, встреча Трампа и Зеленского пройдет в формате закрытого обеда в 13.00 по времени восточного побережья США (20.00 мск). После американский президент отправится во Флориду.
Встреча Трампа и Зеленского состоится в рамках визита украинского президента в Вашингтон. Президент Украины сообщал о намерении обсудить военную помощь, в том числе возможность поставок дальнобойного вооружения.
На встрече должен был рассматриваться вопрос о поставках Украине ракет большой дальности Tomahawk. Однако после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер отметил, что США также нуждаются в подобных ракетах, и вопрос о возможных поставках остается открытым.