На трассе «Уссури» в Приморье грузовик спровоцировал тройное ДТП

На 723 километре автодороги А-370 «Уссури» в Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Авария случилась 16 октября в полдень. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По предварительным данным, 21-летний водитель грузовика Isuzu Forward не учел безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyota Toyo Ace. После первого столкновения он не справился с управлением и въехал в еще один автомобиль — «ГАЗ».
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В отношении водителя грузовика составили административный протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.
Госавтоинспекция Приморского края призывает водителей быть внимательнее на дорогах, особенно на загородных трассах, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.